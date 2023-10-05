В Приморье появится лаборатория по изучению изменений климата

1:53 Your browser does not support the audio element. Общество

В Приморском крае, на базе Дальневосточного отделения Российской академии наук, будет создана лаборатория по изучению изменений климата. Основная цель этой инициативы — оперативное предупреждение возможных чрезвычайных ситуаций на территории края. Решение о создании лаборатории получило поддержку президента России, Владимира Путина, как сообщено региональным правительством.

О планах открытия лаборатории сообщил глава региона, Олег Кожемяко, в рамках торжественного мероприятия, посвященного 50-летию Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН.

Поздравляя сотрудников института с юбилеем, глава региона подчеркнул важность более 500 морских экспедиций, проведенных учеными за прошедшие годы, как значительного вклада в развитие российской науки.

"Надеюсь, что к 2024 году лаборатория будет полностью функционировать. Этот вопрос заслуживает особого внимания, также как и усилия правительства края по созданию агентства по гидротехническим сооружениям с учетом научных исследований. Эта работа должна предоставить оперативные решения, способствующие минимизации последствий изменений климата в регионе", — отметил Олег Кожемяко.

Губернатор подчеркнул, что предстоит значительная работа по исследованию Мирового океана и климатическим изменениям. Он также подчеркнул, что лаборатория должна стать источником новых кадров, включая выпускников научных вузов и колледжей, сообщает vostokmedia.com.

"Ваш опыт и знания будут ценными ресурсами для плановых исследований", — обратился губернатор к сотрудникам ДВО РАН, пожелав им успехов, новых открытий и продуктивной научной деятельности.

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