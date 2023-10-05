Более 190 семей Владивостока подали заявления на выплаты вместо земли

0:34 Your browser does not support the audio element. Общество

В администрации Владивостока продолжается прием заявлений от многодетных семей на получение выплат вместо предоставления законом предусмотренного земельного участка. На текущий момент более 190 семей решили воспользоваться этой услугой.

Специалисты подчеркивают, что размер выплаты фиксированный и составляет 382 тысячи рублей. Эти средства можно использовать для получения ипотечного кредита, приобретения жилья или земельного участка, сообщает zr.media.

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