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Российский телеведущий Владимир Соловьëв обиделся на "Яндекс"

1:31
Общество

В своей передаче известный российский телеведущий Владимир Соловьëв высказал резкую критику в адрес "Яндекса", обвиняя компанию в обмане людей. Телезвезда утверждает, что поисковик предоставляет искажëнную информацию о нем лично. При поиске его имени в поисковой строке, по словам Соловьëва, не выводится информация о его принадлежности к сообществу журналистов, пишет argumenti.ru.

Российский телеведущий Владимир Соловьëв обиделся на "Яндекс"
Фото: Wikipedia

"Если забить в поисковую строку Владимир Соловьëв, то выходит определение, что это российский пропагандист, в то время как запрос по имени Гордона свидетельствует о его статусе журналиста," — сказал Соловьев с некоторым недовольством.

Однако, по всей видимости, личная обида не является единственной причиной критики телеведущего в адрес поисковика. В ходе программы "Полный контакт" Владимир Соловьëв выразил мнение, что "Яндекс" идет по пути американского "Гугла", сознательно искажая факты.

В качестве примера Соловьев предложил ввести в поисковую строку имена Бандеры и Гитлера. По его словам, "Яндекс" описывает Бандеру как украинского политика, а Гитлера как немецкого, что, по мнению телеведущего, свидетельствует о предвзятости. В то же время, на вопрос о Дмитрии Уткине поисковая система, согласно Соловьеву, ставит метку "российского неонациста" и цитирует мнение журналиста из "Царьграда".

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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