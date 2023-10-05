В России будут изменены правила приема в вузы

Правила приема в высшие учебные заведения России должны измениться. По словам заместителя главы Министерства образования и науки Дмитрия Афанасьева, абитуриенты должны будут составить список из пяти университетов и установить приоритетный порядок среди них. Важно отметить, что эта расстановка приоритетов может быть изменена на более позднем этапе.
Если абитуриенту не удастся добиться поступления в свой университет первого приоритета на основе рейтинга, он будет рассмотрен на предмет выбора университета второго приоритета, и так далее, пока в конечном итоге он не будет принят в конкретный университет.
Основная цель этих изменений состоит в том, чтобы позволить абитуриентам более эффективно осуществлять свое право на выбор учебного заведения. Афанасьев отметил, что эти новые правила могут быть введены в действие уже в следующем учебном году.
Кроме того, Министерство образования и науки предложило прекратить использование бумажных документов в процессе поступления в университет, еще больше упростив и модернизировав процедуру подачи заявлений.
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