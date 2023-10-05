Администрация Владивостока и фабрика мороженого "Урса" продлевают совместный фотоконкурс "Зелёный Владивосток"

2:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Администрация Владивостока и компания "Урса", производитель мороженого, объявили о продлении совместного фотоконкурса "Зелёный Владивосток". Участники могут предоставлять свои работы до 15 октября.

"Во Владивостоке сейчас прекрасная осенняя погода, и горожане активно проводят время на свежем воздухе в парках, скверах и на набережных. Мы приглашаем всех жителей принять участие в нашем конкурсе, поделиться фотографиями своих любимых отдыхающих мест и получить шанс на вкусные призы от Фабрики мороженого 'Урса'", — поделились представители компании.

Условия конкурса просты: фотографируйте свои моменты отдыха в любимых парках, скверах, на набережных и других общественных местах Владивостока. Затем размещайте эти фотографии на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" с хэштегом #зеленыйвладивосток (и также добавляйте ссылку на нее под соответствующим постом на странице Фабрики мороженого "Урса" во ВКонтакте). После 15 октября жюри выберет трех победителей в каждой из номинаций, которых ждут вкусные призы — комплекты мороженого "Москва" и "Сочи" в новых упаковках от "Урсы".

Номинации фотоконкурса включают в себя "Сквер", "Набережная" и "Парк". В жюри войдут профессиональные фотографы пресс-службы Администрации Владивостока, представители информационных агентств города, а также Дирекции общественных пространств и Фабрики мороженого "Урса".

Важные условия участия в фотоконкурсе включают наличие в кадре фотографии не менее одного человека в окружении зелёных насаждений, а также обязательную геолокацию. Участвовать могут все желающие, без ограничений по возрасту, при условии, что их личные страницы открыты для всех пользователей, сообщает zr.media.

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