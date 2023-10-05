Ходаковский рассказал о спросе на Ленина в Херсоне

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Александр Ходаковский объяснил, почему в Херсоне появился памятник Владимиру Ленину и памятник Иосифу Сталину в Великих Луках.

Фото: https://search.creativecommons.org/

Командир батальона "Восток" уверен, что спрос на вождей СССР в Херсоне и Великих Луках продиктован рыночными механизмами.

"Вы думаете, как появился памятник Ленину в Херсоне? Вот так и появился. Был изучен покупательский спрос, и товар появился на полках", — написал военачальник в своём Telegram-канале.

По такому же принципу, по мнению Ходаковского, появился и памятник Сталину, а также исчез крест с эмблемы Великого Новгорода. Принимающие решение люди, по мнению комбата "Востока", руководствуются стремлением удовлетворять запросы широких масс населения.

Ранее Александр Ходаковский рассказал о преимуществах оборонительного положения.

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