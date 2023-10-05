Арестович* рассказал о превращении женщины в "бабу"

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Алексей Арестович* рассказал о классификации женского пола на "баб" и женщин.

Фото: spectator.co.uk

Экс-советник офиса Владимира Зеленского объяснил, в какой случае женщина превращается в "бабу".

"Баба — это мужик, которого сильно феминизировали. Женщин это касается только в одном случае: если они сильно претендуют на маскулинизацию", — выразил своё мнение украинский военный аналитик, который проводит психологические семинары.

Арестович* подвергся нападкам со стороны феминисток за шутку про насилие над женщиной. После этого в Сети началась активная травля аналитика.

Ранее Алексей Арестович* упрекнул украинцев в нежелании сжигать "Теслы" и "Старлинки" производства компании Илона Маска.

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