Алексей Арестович* рассказал о классификации женского пола на "баб" и женщин.
Экс-советник офиса Владимира Зеленского объяснил, в какой случае женщина превращается в "бабу".
"Баба — это мужик, которого сильно феминизировали. Женщин это касается только в одном случае: если они сильно претендуют на маскулинизацию", — выразил своё мнение украинский военный аналитик, который проводит психологические семинары.
Арестович* подвергся нападкам со стороны феминисток за шутку про насилие над женщиной. После этого в Сети началась активная травля аналитика.
Ранее Алексей Арестович* упрекнул украинцев в нежелании сжигать "Теслы" и "Старлинки" производства компании Илона Маска.
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