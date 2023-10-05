Аналитик Кусков: блокировка VPN затронет и рынок лекарственных препаратов

1:21 Your browser does not support the audio element. Общество

Роскомнадзор готовится к выдаче приказа, согласно которому с 1 марта 2024 года VPN-сервисы, доступные в магазинах приложений, включая Play Market и AppStore, будут приостановлены, если они обеспечивают доступ к заблокированным ресурсам.

Фото: https://search.creativecommons.org/

Об этом сообщили в Совфеде. Директор информационно-аналитического агентства "Телеком Дейли" Денис Кусков отметил в беседе с "Радио 1", что использование VPN-сервисов не ограничивается только обходом запретов в социальных сетях, но также применяется для работы на медицинских ресурсах, недоступных в России. По его мнению, отсутствие доступа к таким сайтам может повлечь за собой серьезные проблемы для страны.

Кусков подчеркнул важность определенных аспектов для государства, отметив, что большая часть лекарств в России поставляется из-за рубежа. Прекращение связи с заблокированными иностранными ресурсами может замедлить развитие в этой области.

"Я не уверен, что получится погасить 100 процентов сервисов. Напомню ситуацию с Telegram, — пытались, но не получилось. К тому же, есть VPN-сервисы, которые официально работают в России, соблюдают все данные, стандарты", — отметил Кусков.

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