Российские пользователи жалуются на массовый сбой в работе бытовой техники и гаджетов Xiaomi.
Владельцы пылесосов, лампочек, камер видеонаблюдения Xiaomi не могут запустить умную технику Xiaomi, так как у них не получается войти в аккаунт экосистемы Mi Home.
Проблемы с 20.00 наюлюдаются у жителей России и Белоруссии. Одна из возможных причин массового сбоя — проблема с соединением с китайскими серверами,.
Представители компании заверили, что решат проблему в ближайшее время.
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