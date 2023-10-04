У пользователей РФ перестали работать пылесосы, лампочки, камеры видеонаблюдения Xiaomi

0:36 Your browser does not support the audio element. Общество

Российские пользователи жалуются на массовый сбой в работе бытовой техники и гаджетов Xiaomi.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Владельцы пылесосов, лампочек, камер видеонаблюдения Xiaomi не могут запустить умную технику Xiaomi, так как у них не получается войти в аккаунт экосистемы Mi Home.

Проблемы с 20.00 наюлюдаются у жителей России и Белоруссии. Одна из возможных причин массового сбоя — проблема с соединением с китайскими серверами,.

Представители компании заверили, что решат проблему в ближайшее время.

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