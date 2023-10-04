Марков высказался о замеченном в Подмосковье Суровикине: его тень витает над Россией

0:34 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков объяснил, почему тень генерала Сергея Суровикина россияне ловят "по храмам и африканским странам".

Фото: wikimedia.org

Марков прокомментировал новость о том, что главнокомандующего воздушно-космическими силами РФ Сергея Суровикина заметили в Подмосковье.

"Тень Суровикина витает над Россией", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Политолог уверен, что желание найти Суровикина продиктовано запросом российского общества на переход от "топтания на месте" к победам.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.