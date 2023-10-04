Политолог Сергей Марков объяснил, почему тень генерала Сергея Суровикина россияне ловят "по храмам и африканским странам".
Марков прокомментировал новость о том, что главнокомандующего воздушно-космическими силами РФ Сергея Суровикина заметили в Подмосковье.
"Тень Суровикина витает над Россией", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.
Политолог уверен, что желание найти Суровикина продиктовано запросом российского общества на переход от "топтания на месте" к победам.
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