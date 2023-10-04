"Царьград": кто кроме США в случае ядерного Армагеддона заслуживает ракеты "Сармат"

1:25 Your browser does not support the audio element. Общество

США предпочитают в действиях опираться на союзников. Это снижает издержки и повышает эффективность.

Фото: wikimedia.org

29 сентября экс-глава МВД РФ Андрей Дунаев написал жёсткое письмо Джо Байдену, и попросил Владимира Путина выбрать страну, какой больше всех хочется передать F-16 Киеву, и отправить ей отдельный "Сармат".

Данное предложение очень правильное: "шестёрки" Вашингтона должны понимать — у послушания Вашингтону есть своя цена, пишет "Царьград", предлагая россиянам выбрать государство, которое более других заслужило отдельный термоядерный удар.

Телеканал даёт и свой рейтинг этих "холопов" Белого дома. Например, Нидерланды номинированы на данный "приз" за самую крупную обещанную ВСУ партию самолётов — 42 штук F-16.

А вот Дания — 19 истребителей, плюс она "лауреат" за историческую неблагодарность — веками обращалась к Российской Империи за помощью, а тут продемонстрировала "выдающееся свинство".

Норвегия обещает Украине F-16 — 12 штук, а вот Великобритания сама не передаёт самолёты, но Лондон сыграл основную роль в проталкивании передачи Киеву оружия самого разного калибра и смертоносности.

Словом, выбрать есть из кого.

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