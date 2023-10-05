Самодостаточный американо или эксцентричный мокко: что любимый кофе говорит о характере человека

2:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Может показаться, что утренний кофе — всего лишь ежедневный ритуал для получения дозы кофеина, но на самом деле это не так. Эксперты в области поведения HerBeauty.co утверждают, что выбор кофейного напитка может раскрывать разные черты характера.

Фото: "Coffe break" by Infomastern is licensed under CC BY-SA 2.0.

Чёрный кофе

Чашка чёрного кофе — смелый и простой выбор. Те, кто предпочитают его, обычно самодостаточные, целеустремленные и решительные личности, хотя иногда это может выражаться в излишнем эгоизме.

Латте

Латте — более изысканный выбор по сравнению с чёрным кофе. Любители этого напитка не так предприимчивы и обычно более консервативны в своих решениях, но часто считаются душой компании.

Эспрессо

Выбор эспрессо свидетельствует о силе, предприимчивости и уверенности в себе. Этот напиток выбирают люди, которые предпочитают виски в чистом виде и не терпят игр и неопределённости в жизни.

Капучино

Поклонники капучино открыты к новым впечатлениям и часто находят удовольствие в том, чтобы выйти за пределы своей зоны комфорта. Они готовы осваивать различные навыки и исследовать новые места.

Холодный кофе

Зимой многие переключаются на горячие напитки, но заказ кофе со льдом в холодное время года говорит о том, что человек не следует общим правилам. Он предпочитает соблюдать свои собственные стандарты и часто рискует.

Флэт Уайт

Любители этого напитка часто считают себя утонченными и ценят настоящий аромат кофе. Они обычно честны, уверены в себе и могут иметь небольшую долю высокомерия.

Мокко

Люди, заказывающие мокко, часто являются яркими, очень общительными и даже немного эксцентричными. Вечеринка и веселье не начнется, пока они не придут.

Кофе с добавлением сиропов

Любовь к кофе с сиропом может говорить о жажде новых впечатлений и готовности рисковать. Люди, выбирающие этот напиток, креативны и любопытны.

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