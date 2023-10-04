Автостат: Подорожание не останавливает рост продаж новых автомобилей в России

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По данным статистики от "Автостата", в сентябре было продано 110 358 новых автомобилей в России, что в 2,5 раза превышает показатели прошлого года. В течение первых девяти месяцев текущего года было продано 717,3 тысячи новых легковых автомобилей, что означает рост на 51,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сентябре продажи достигли рекордного уровня за последние почти два года, и это был второй месяц подряд, когда объем продаж превысил 100 тысяч автомобилей. Процент доли Lada составил 32 процента среди проданных автомобилей в сентябре.

Фото: openverse.org

Китайские бренды, такие как Chery, Haval, Geely и Changan, также оказались в числе лидеров по продажам, их доля составила две трети от общего объема продаж. Официальные данные Минпромторга отличаются от статистики "Автостата", учитывая все виды автомобилей, включая легкий коммерческий транспорт. За первые девять месяцев 2023 года было продано 905 926 автомобилей, что на 49 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года, и при этом половина из них были произведены в России. Продажи легких грузовых автомобилей также выросли на 27 процентов до 70,7 тысячи единиц, сообщает motor. ru.

Продажи электромобилей в январе-сентябре увеличились в 2,1 раза и достигли 12,2 тысячи штук. Несмотря на увеличение цен, продажи новых автомобилей продолжают расти. В летний период средняя цена нового автомобиля впервые в истории превысила отметку в трех миллионах рублей и продолжает расти из-за регулярных коррекций ценовых листов автопроизводителей.

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