Четыре поликлиники будут построены на территории Новой Москвы к концу 2025 года

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По информации пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, планируется построить четыре поликлиники в составе крупных жилых комплексов на территории Новой Москвы до конца 2025 года за счет инвесторов.

Фото: openverse

"В следующем году в Сосенском поселении инвесторы планируют завершить строительство детско-взрослой поликлиники на 520 посещений в смену. Еще две детско-взрослые поликлиники на 750 посещений каждая находятся в стадии проектирования: одна будет построена во Внуковском поселении, а другая — в городе Московском. Также завершится строительство взрослой поликлиники в поселке Коммунарка Сосенского поселения на 475 посещений в смену. По плану, эти объекты должны быть готовы к эксплуатации к концу 2025 года." — сообщил Андрей Бочкарев.

Новые медицинские учреждения будут оборудованы современным медицинским оборудованием, соответствующим столичным стандартам. В их состав войдут лаборатории, кабинеты функциональной диагностики и лечебно-профилактические отделения. Жители смогут получать квалифицированные консультации специалистов и проходить лечебные и восстановительные процедуры, сообщает ТАСС.

Кроме того, в зданиях будут организованы посты охраны, установлены системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации, а также созданы условия для маломобильных граждан.

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