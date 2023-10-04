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ГИБДД начала выписывать штрафы на водителей, которые оставили дома свой паспорт

2:17
Общество

Автомобилисты в России часто считают, что сотрудники ГИБДД могут идентифицировать водителя только по его водительскому удостоверению. Однако судебная практика опровергает это утверждение. Если вы полагаете, что достаточно предъявить только водительское удостоверение во время проверки на дороге, то это мнение ошибочно.

ГИБДД начала выписывать штрафы на водителей, которые оставили дома свой паспорт
Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Портал njcar.ru выяснил, что недавно Верховный суд Российской Федерации подтвердил необходимость иметь при себе гражданский паспорт или военный билет помимо водительского удостоверения.

Этот вывод был сделан на основе случая, описанного в недавно опубликованном обзоре судебной практики Верховного суда РФ. В данном случае водитель крупнотоннажного грузовика, предназначенного для перевозки нефти в цистерне, был остановлен сотрудником ГИБДД. Водитель предоставил свое водительское удостоверение и свидетельство о допуске к перевозке опасных грузов, включая фотографию. Однако у него не было при себе гражданского паспорта. В результате инцидента сотрудник ГИБДД наложил штраф на водителя за отсутствие удостоверения личности при перевозке опасных грузов. Однако судья нижестоящей инстанции отменил это решение и не признал его законным, сообщает портал.

Полицейские подали апелляцию в Верховный суд, который вынес решение в пользу Министерства внутренних дел. Высшая судебная инстанция объяснила свою позицию тем, что "в соответствии с законодательством РФ, водительское удостоверение не является документом, подтверждающим личность".

На сайте "Госуслуги" перечислены только следующие документы, которые могут подтверждать личность: обычные гражданские паспорта, заграничные паспорта, свидетельства о рождении детей, временные удостоверения личности, выданные при оформлении паспорта, и военные билеты. Водительские права, выдаваемые МВД, не включены в этот перечень.

Следовательно, в соответствии с данным решением, инспектор ГИБДД при проверке документов у водителя имеет право запросить гражданский паспорт для подтверждения его личности.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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