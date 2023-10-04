Демограф Синельников допустил повышение рождаемости в России в ближайшие годы

2:32 Your browser does not support the audio element. Общество

По данным, опубликованным Социальным фондом, в России ожидается снижение рождаемости в течение трёх лет. Прогнозируется, что в 2024 году количество новорождённых составит 1,172 миллиона человек, в 2025 году — 1,153 миллиона, в 2026 году — 1,143 миллиона. Однако эти прогнозы не учитывают количество заключенных браков. Об этом рассказал профессор Александр Синельников в беседе с Телеканалом "360".

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Эксперт отмечает, что рождаемость обычно зависит от числа заключенных браков, включая как первые, так и повторные браки. Однако влияние пандемии привело к некоторым изменениям в этой закономерности. Например, в 2020 году количество заключенных браков сократилось на почти 20%, но рождаемость снизилась всего на три процента в 2021 году, что в основном объясняется демографическим эффектом от 1990-х годов.

"В 2021 году число браков выросло, но ещё не вышло на уровень 2019-го, а в 2022-м оно увеличилось очень сильно, и по идее это должно было вызвать в этом году рост рождаемости, но пока мы видим снижение. Правда, данные пока не за весь год", — продолжил Синельников.

Профессор также выразил сомнения в том, что рождаемость снизится в такой степени, как это прогнозируется.

Тенденция снижения рождаемости наблюдается с 2015–2016 годов и связана с уменьшением численности молодых людей, которые активно вступают в брак и становятся родителями.

Введение новых мер, направленных на улучшение демографической ситуации, вероятно, не окажет такого значительного и длительного воздействия, как введение материнского капитала в своё время.

"Перспектива улучшения ситуации есть. Будет вторичное эхо повышения рождаемости после введения материнского капитала. Детям, которые родились в 2007 году, в 2027-м уже будет 20, в 2030-м — 23 года. За счёт структурных изменений повышение числа родившихся возможно", — заключил Синельников.

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