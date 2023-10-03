Демографы оценили падение рождаемости в РФ

2:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Властям предстоит столкнуться с уменьшением рождаемости в России в ближайшие годы. Согласно прогнозам, в 2024 году число новорожденных сократится до 1,172 миллиона человек, что является минимумом с начала 1990-х годов. В 2026 году предполагается еще большее снижение этого показателя до 1,143 миллиона. Эти данные содержатся в материалах, представленных в проекте бюджета Соцфонда РФ, основанных на демографическом прогнозе Росстата, как сообщает Общественная Служба Новостей.

Фото: Openverse

Специалисты-демографы высказали свои мнения относительно этого прогноза. Демограф Алексей Ракша указал на уменьшение общего числа женщин в стране, что, по его мнению, является основной причиной снижения числа новорожденных. В то время как он подчеркивает, что сегодняшняя ситуация с доходами и финансами гораздо более благоприятна, именно деньги преобразуются в новорожденных.

Другой эксперт замечает, что прогноз Росстата не учел значительного роста наличных денег в стране, который существенно влияет на рождаемость. Этот рост связан с различными факторами, такими как государственные заказы, повышение зарплат, и другие экономические стимулы.

Демограф Юрий Крупнов предполагает, что прогноз снижения рождаемости следует рассматривать в контексте общей тенденции вымирания населения России. Он отмечает, что с 2031–2032 годов ожидается подъем, связанный с взрослением девочек, родившихся после 90-х годов. Однако он предостерегает, что это не указывает на полное улучшение ситуации, а скорее на периодические колебания в рождаемости.

Крупнов также подчеркивает, что текущий уровень рождаемости в России недостаточен для численного замещения уходящих из жизни поколений. Он высказывает обеспокоенность тем, что при сохранении текущей динамики в ближайшие десятилетия стране грозит существенное уменьшение населения.

Он призывает признать демографические проблемы, такие как разрушение института семьи и низкая рождаемость, и считает необходимым сделать увеличение рождаемости национальным приоритетом. По его мнению, правительство должно активно работать над переходом от семей с одним или двумя детьми к семьям с тремя или четырьмя детьми в течение ближайших 25 лет.

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