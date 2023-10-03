Врачи напомнили о пользе процедуры АСИТ для аллергиков

1:57 Your browser does not support the audio element. Общество

Пациенты, страдающие от различных аллергических реакций, часто сталкиваются с трудностями в повседневной жизни, особенно в периоды опыления растений. Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская поделилась методами борьбы с изнуряющими симптомами аллергии.

Аллергия представляет избыточную реакцию иммунной системы на определенные вещества, которые у большинства людей вызывают лишь слабые реакции. Различные формы аллергии включают поллиноз (реакцию на пыльцу растений), пищевую аллергию, а также редкую аквагенную крапивницу – реакцию на воду. Симптомы аллергии варьируют от зуда в носу и горле до одышки, головных болей и диареи.

Ольга Малиновская отметила, что для облегчения симптомов применяются антигистаминные препараты, но они предоставляют временное облегчение и не решают проблему в корне. Пациенты с поллинозом часто сталкиваются с перекрестной аллергией, реагируя не только на пыльцу, но и на определенные продукты, такие как яблоки и персики.

Для точного определения аллергена, вызывающего реакцию, требуется проведение анализов, таких как аллергокомплекс респираторный PROTIA и Комплекс аллергенов деревьев. После установления аллергена врачи могут предложить пациенту пройти аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ), которая включает введение постепенно увеличивающихся доз аллергена для постепенного "привыкания" организма к нему.

Малиновская подчеркнула, что АСИТ является золотым стандартом в лечении аллергии, и для тех, кто страдает поллинозом, рекомендуется начинать эту терапию осенью-зимой. Благодаря АСИТ симптомы аллергии могут уменьшиться или полностью исчезнуть, сообщают "Вести Подмосковья".

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