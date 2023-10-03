Офтальмолог Борзых назвал главные причины ухудшения зрения у детей

1:22 Your browser does not support the audio element. Общество

По словам российского офтальмолога Виктора Борзых, регулярно к нему обращаются мамы подростков, желающих провести лазерную коррекцию зрения у своих детей из-за трудностей в учебе и головных болей, вызванных напряжением глаз. Однако он отметил, что коррекция рекомендуется только с 18 лет, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Фото: Wikipedia

Борзых заявил, что с каждым новым поколением все больше людей сталкиваются с проблемами со зрением, и привел несколько факторов, объясняющих эту тенденцию.

"Один из них, конечно, связан с гаджетами, особенно смартфонами. Их использование заставляет человека смотреть только вперед, и продолжительная ближняя фокусировка приводит к спазму аккомодации, когда хрусталик застывает в одном положении", — пояснил эксперт.

Однако глаза изначально предназначены для того, чтобы мы смотрели как близко, так и далеко, добавил он.

"Кроме того, современный образ жизни играет роль — дети мало гуляют, питаются не всегда правильно и двигаются мало. Все эти факторы негативно сказываются на качестве зрения", — подытожил Борзых.

Советуя обращаться к специалисту при замеченном ухудшении зрения у себя или у своего ребенка, он подчеркнул важность правильного лечения.

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