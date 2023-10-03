"Союзмультфильм" вырежет из названия сложную букву

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Киностудия получит название "Союзму_ьтфи_ьм", предполагается, что это поможет детям, испытывающим трудности с произношением буквы "л", пишет argumenti.ru.

Фото: Wikipedia

Об этом сообщила председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева. По её словам, было выявлено, что некоторые дети испытывают сложности в произнесении названия одного из мультфильмов — "Лудлвилль", что, по её мнению, может оттолкнуть аудиторию. "Союзмультфильм" в свою очередь, как отметила Слащева, всегда растет и развивается вместе со своими зрителями, переживая с ними радости и трудности. При этом она произнесла название компании в старой транскрипции.

Буквы "Л" были исключены из уличной вывески киностудии.

Как новое наименование воспримут дети и взрослые, сталкивающиеся с проблемами в произношении, Юлиана Слащева не уточнила.

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