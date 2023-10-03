Вирусолог Альтштейн: в России не нужна массовая вакцинация против COVID-19

1:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Несмотря на увеличение числа заболевших коронавирусом в России, эксперт с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, профессор вирулогии Анатолий Альтштейн, утверждает, что необходимости в массовой вакцинации против инфекции в настоящее время нет. В беседе с URA. RU он подчеркнул, что вирус постоянно изменяется в ходе пандемии, и существующие вакцины не всегда эффективны против текущих вариантов COVID-19.

Фото: Mos.ru, CC BY 4.0

"Массовая вакцинация в настоящее время нецелесообразна. Вирус постоянно меняется в течение пандемии. Существующие варианты COVID-19 не всегда поддаются современной вакцине. Тем не менее, вакцина необходима для защиты от тяжелого течения и смерти. Особенно рекомендуется прививаться пожилым и уязвимым к инфекции людям. Широкое применение вакцины в настоящее время не является обязательным, так как разрабатываются новые варианты, более соответствующие текущим распространённым штаммам", — отметил Анатолий Альтштейн.

Относительно текущего всплеска заболеваемости COVID-19 вирусолог не ждёт его значительного уровня.

"Сильного всплеска не следует ожидать. Заболеваемость растет и может продолжать увеличиваться, но это нельзя сравнить с тем, что было полтора года назад. Поэтому рекомендуется вакцинировать группы риска существующими вакцинами до тех пор, пока не будет готов новый вариант. Хотя он уже готов, но не прошел необходимые испытания и не широко используется", — пояснил профессор.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.