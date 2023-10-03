Reuters: Boeing планирует нарастить производство модели 737 к 2025 году

1:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Авиастроительная компания Boeing стремится достичь рекордного объема производства своих самолетов Boeing 737 к июлю 2025 года, согласно своему производственному плану. План предусматривает увеличение производства самолетов Boeing 737, включая более ранние версии и Boeing 737 MAX, до 42 самолетов в месяц к декабрю 2023 года. Впоследствии компания планирует еще больше увеличить производство до 57 самолетов в месяц к июлю 2025 года.

Фото: Wikipedia

Ранее Boeing преследовал аналогичные производственные цели, но производство было остановлено в 2019 году после двух авиакатастроф Boeing 737 MAX. Предыдущий план предусматривал увеличение производства до 52 самолетов в месяц к январю 2025 года. Генеральный директор компании Дэйв Кэлхун выразил желание увеличить ежемесячные поставки до 60, подчеркнув рыночный спрос и выразив уверенность в достижении этой цели. Он отметил, что вторая половина 2024 года станет решающим периодом для реализации нового производственного плана, и признал, что на графики поставок могут влиять различные факторы.

Семейство Boeing 737 — это широко используемая серия узкофюзеляжных пассажирских и транспортных самолетов малой и средней дальности с долгой историей производства и значительным присутствием на рынке авиационной промышленности.

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