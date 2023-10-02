В Челябинском СИЗО ограничили проведение свиданий из-за карантина

1:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители Челябинской области обратились к губернатору в социальных сетях, выражая свою обеспокоенность из-за временных ограничений на проведение свиданий в Следственном изоляторе № 3 (СИЗО-3) в Челябинске, которые были введены из-за карантина. Родственники задержанных людей опасаются, что права заключенных могут быть нарушены.

Фото: Openverse

По информации Алены Сибиряковой, в СИЗО-3 было временно приостановлено предоставление краткосрочных и долгосрочных свиданий родственникам и другим посетителям, а также ограничен вход представителей федеральных и региональных органов власти, членов общественных наблюдательных комиссий без прививки от кори. Уголовные дела начали рассматриваться через видеосвязь.

Она также добавила:

"УПК РФ не позволяет рассматривать уголовное дело по существу по видеосвязи. Необходимость непосредственной явки подсудимого для участия в заседании — основа основ уголовного процесса."

Для преодоления сложной ситуации в условиях карантина предлагается разрешить посещение СИЗО общественными активистами и сотрудниками контролирующих органов, а также адвокатами в специальных комнатах с соблюдением социальной дистанции. При этом предлагается ввести обязательную вакцинацию от кори для сотрудников СИЗО, сообщает kursdela.biz.

Пресс-служба ГУФСИН по Челябинской области подтвердила, что ограничения были введены с 25 сентября из-за подозрения на корь у одного из сотрудников учреждения. Однако после трехдневной проверки ограничения были отменены, так как подтвержденных случаев кори в СИЗО не выявлено.

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