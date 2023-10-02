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Экс-сенатор Круглый объяснил, почему в частных клиниках Москвы нет "Спутника V"

1:35
Общество

В крупных частных клиниках возможности пройти вакцинацию препаратами "Спутник V" или "Спутник Лайт" отсутствуют. Согласно информации от РБК, в некоторых из них предоставляют прививку препаратом "Конвасэл", в то время как многие отказались от предоставления услуг по вакцинации от COVID-19. Экс-сенатор и Заслуженный врач РФ Владимир Круглый объясняет это тем, что частные клиники просто не закупают вакцины из-за низкого спроса, сообщает Радио 1.

Экс-сенатор Круглый объяснил, почему в частных клиниках Москвы нет "Спутника V"
Фото: Wikipedia

"Сейчас уровень вакцинации против COVID-19 резко снизился. Это объясняется несколькими факторами. Заболевание стало протекать существенно легче. Также люди не прививаются из-за того, что появляются все новые штаммы. Насколько эффективна вакцина "Спутник V", созданная под штамм Дельта, в настоящее время?" — поясняет Владимир Круглый.

Специалист отмечает, что производители вакцины "Спутник V" стараются быстро регистрировать новые вакцины, адаптированные под новые штаммы, однако процесс этот немного отстает. Также растет влияние лобби антипрививочников.

"Заболеваемость растет, но переносится COVID-19 сейчас гораздо легче. Процент тяжелых случаев очень мал. Многие даже не осознают, что переболели COVID-19. Это можно определить только по анализам и антителам к вирусу. Поэтому я бы не стал преувеличивать опасность", — добавил Владимир Круглый.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
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