Студенты ЛНР нарисовали граффити, включив в него цитату из гимна РФ

1:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Студенты Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского присоединились к акции, проводившейся в новых регионах России, создавая в Луганске изображение с цитатой из гимна Российской Федерации. Об этом сообщила главный специалист-эксперт отдела развития экосистемы молодежной политики и поддержки молодежных инициатив Министерства молодежной политики Луганской Народной Республики (ЛНР) Екатерина Матвиенко.

Фото: openverse.org

Она отметила, что это мероприятие было организовано в рамках акции "Мы вместе сильнее", которая была приурочена к дню воссоединения новых регионов с Россией. Молодые художники из Луганска создали изображение с цитатой из гимна России — "Твое достоянье на все времена". Место для этой картины было выбрано рядом с Домом молодежи. Подобные акции также проводились в других регионах, включая Антрацит (ЛНР), Донецк, Мариуполь, Макеевку (ДНР), Скадовск и Геническ (Херсонская область), а также Мелитополь (Запорожская область), сообщает ТАСС.

Одна из студенток академии Матусовского, участвовавших в создании граффити, подчеркнула, что они очень старались, чтобы рисунок радовал глаз жителей.

Также в субботу днем волонтеры луганского штаба "Мы вместе" и движения "Волонтеры победы" провели акцию "Среди своих", в ходе которой раздали более 400 ленточек в цветах триколора России в сквере имени Героев "Молодой гвардии". В рамках этой акции желающие могли написать пожелания российским военнослужащим и поздравить республику с первой годовщиной воссоединения с Россией.

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ГИМН РОССИИ. Текст Гимна на фоне флага России.