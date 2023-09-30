Выдача ипотек в Санкт-Петербурге и Ленинградской области достигла рекордного уровня с 2019 года

2:30 Your browser does not support the audio element. Общество

Объем выданных ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2023 году достиг 53,2 миллиарда рублей, что является самым высоким показателем с начала 2019 года, сообщил начальник экономического управления Северо-Западного ГУ Банка России Алексей Суслов.

Фото: openverse

"Объем выданных ИЖК жителям Петербурга и Ленобласти в августе достиг 53,2 миллиарда рублей, что является рекордным значением с начала 2019 года. Граждане старались воспользоваться возможностью взять кредит по ставкам до их повышения вслед за ростом ключевой ставки. Также в августе 2023 года наблюдается увеличение доли ипотечных кредитов на покупку строящегося жилья", — подчеркнул он.

Согласно данным, в среднем в августе 2023 года жители Санкт-Петербурга брали ипотечные кредиты на 25 лет, а жители Ленобласти на 27 лет. Средний размер ипотечного кредита снизился за год: в Санкт-Петербурге — на 600 тысяч рублей и составил 5,3 миллиона рублей, а в Ленинградской области — на 400 тысяч рублей до 4,5 миллиона рублей.

Банк России прогнозирует, что к концу года темп роста ипотечного рынка умеренно замедлится в свете роста ставок и действия макропруденциальных мер, сообщает ТАСС.

Кредитный портфель малого и среднего предпринимательства (МСП) продолжает расти в Санкт-Петербурге. За восемь месяцев 2023 года он достиг более 737 миллиардов рублей, что на 30% больше, чем в предыдущем году. В целом по Северо-Западному федеральному округу кредитный портфель МСП на 1 августа превышает 1,1 триллиона рублей, увеличившись на 35,6% за год.

Поток средств на банковские вклады в городе продолжает расти с февраля 2023 года. По данным на 1 сентября 2023 года, банковские вклады жителей Санкт-Петербурга составили 3,125,5 миллиарда рублей, что на 19% больше, чем в предыдущем году.

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