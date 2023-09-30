В Луганске был проведен музыкальный концерт, посвященный объединению новых регионов с Россией

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Прошел праздничный концерт, в рамках которого выступили творческие коллективы из Луганска и Ставропольского края, прошел в Луганске, чтобы отметить воссоединение новых регионов с Россией.

Фото: openverse.org

"Дорогие соотечественники, сегодня мы впервые отмечаем значимую дату — годовщину воссоединения новых регионов с Российской Федерацией. Этот день останется в истории нашей страны благодаря инициативе нашего президента Владимира Путина. Для каждого из нас этот день символизирует единство России. Сегодня мы здесь вместе, и с нами вся великая Россия", — отметил перед началом концерта глава региона Леонид Пасечник.

Предшествуя концерту, Леонид Пасечник также вручил медали и грамоты работникам культуры Луганской Народной Республики. На мероприятии выступили разнообразные творческие группы из ЛНР и Ставропольского края, сообщает ТАСС.

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