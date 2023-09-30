В Дагестане учителям запретили использовать WhatsApp в рабочих целях

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Согласно информации, в Дагестане и Екатеринбурге учителям запретили использовать WhatsApp для рабочей переписки, предлагая вместо него отечественные мессенджеры и образовательные платформы.

Фото: Wikipedia

В Дагестане предложили использовать мессенджер от "ВКонтакте" и "Сферум", в то время как в Екатеринбурге учителям предложили временно перейти на бумажные дневники.

Эти меры вступают в силу с начала октября.

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