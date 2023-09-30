Владимир Соловьев предложил отправить Гарика Харламова на СВО

В недавнем выпуске своей авторской программы телеведущий Владимир Соловьев обратился к комику Гарику Харламову по поводу пародийной песни, в которой высмеивались различные аспекты жизни в России, включая обменный курс, отечественное производство автомобилей и ограничения на поездки. Соловьев выразил свое разочарование, подчеркнув, что страна в настоящее время сталкивается с серьезными вызовами, включая ее вовлечение в войну, и он счел комедийный подход к этим вопросам неуместным.
Соловьев признал талант и юмор Харламова, но предложил отправить комика на передовую, чтобы он исполнил свою пародийную песню для солдат, подразумевая, что у солдат будет другой взгляд на ситуацию.
Этот обмен мнениями подчеркивает сохраняющуюся напряженность в России, где правительство и некоторые общественные деятели могут рассматривать юмор и сатиру на определенные темы как деликатные или неуместные, особенно в контексте сложной геополитической обстановки.
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