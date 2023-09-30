Японские исследователи выявили, что чрезмерное использование смартфонов и планшетов детьми может оказать отрицательное воздействие на их развитие. Психотерапевт Алексей Вилков обсудил этот вопрос с "Вечерней Москвой" и подчеркнул важность нахождения баланса между использованием гаджетов и развитием личности ребенка.
Вилков подчеркнул, что лишение ребенка доступа к гаджетам совсем не является решением проблемы, так как современный мир требует технической грамотности у детей. Однако постоянное использование гаджетов может привести к ряду проблем, таким как переутомление, астения, усталость, а также проблемы со зрением и мышлением.
Психотерапевт предложил следующие рекомендации для родителей:
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