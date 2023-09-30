Психотерапевт Вилков: игры в телефоне вызывают у детей проблемы с мышлением

1:29 Your browser does not support the audio element. Общество

Японские исследователи выявили, что чрезмерное использование смартфонов и планшетов детьми может оказать отрицательное воздействие на их развитие. Психотерапевт Алексей Вилков обсудил этот вопрос с "Вечерней Москвой" и подчеркнул важность нахождения баланса между использованием гаджетов и развитием личности ребенка.

Фото: "Children reading on the couch." by San José Public Library is licensed under CC BY-SA 2.0.

Вилков подчеркнул, что лишение ребенка доступа к гаджетам совсем не является решением проблемы, так как современный мир требует технической грамотности у детей. Однако постоянное использование гаджетов может привести к ряду проблем, таким как переутомление, астения, усталость, а также проблемы со зрением и мышлением.

Психотерапевт предложил следующие рекомендации для родителей:

Дать ребенку возможность заниматься разнообразными видами деятельности, чтобы развивать разные навыки и интересы.

Записать ребенка на кружки и секции, которые могут помочь ему раскрыть свой потенциал.

Обеспечить разнообразные виды развлечений, такие как лепка или вышивание, чтобы развивать мелкую моторику.

Ограничить время, проведенное на гаджетах, предоставив ребенку не более часа в день, и сделать другие виды занятий более привлекательными и мотивирующими.

Важно находить баланс между использованием гаджетов и развитием разносторонних навыков, чтобы обеспечить гармоничное развитие ребенка.

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