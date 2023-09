Your browser does not support the audio element.

Японские исследователи выявили, что чрезмерное использование смартфонов и планшетов детьми может оказать отрицательное воздействие на их развитие. Психотерапевт Алексей Вилков обсудил этот вопрос с "Вечерней Москвой" и подчеркнул важность нахождения баланса между использованием гаджетов и развитием личности ребенка.

Фото: "Children reading on the couch." by San José Public Library is licensed under CC BY-SA 2.0.