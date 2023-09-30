Россияне рассказали, почему неохотно покупают новый iPhone 15

2:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Новый iPhone 15 Pro Max вызвал неоднозначную реакцию потенциальных покупателей и экспертов в России. Некоторые из проблем и критических замечаний включают:

Фото: "Apple Inc." by marcopako  is licensed under CC BY-SA 2.0.

Недостаток инноваций: Многие люди считают, что новая модель не предлагает значительных прорывных инноваций по сравнению с ее предшественницами. Единственными заметными изменениями являются переход на USB-C и титановый корпус. Некоторые утверждают, что эти изменения не оправдывают существенного повышения цен.

Высокая цена: Цена iPhone 15 Pro Max вызывает серьезную озабоченность у потенциальных покупателей. При стартовой цене в 130 000 рублей и даже выше для премиальных конфигураций многим потребителям это кажется непомерно дорогим.

Ограничения Appstore: Некоторые пользователи выразили обеспокоенность по поводу ограниченной доступности приложений в App Store для нового iPhone. Это ограничение может быть сдерживающим фактором для тех, кто полагается на конкретные приложения для выполнения своих повседневных задач.

Отключение Apple Pay: Сообщения об отключении Apple Pay на новом iPhone также вызвали обеспокоенность у потенциальных покупателей. Эта функция широко используется для бесконтактных платежей и многими считается важной.

Проблемы с долговечностью: Есть сообщения, предполагающие, что титановый корпус iPhone 15 Pro Max может быть менее прочным, чем корпус из нержавеющей стали, использовавшийся в предыдущей серии. Кроме того, поступали жалобы на то, что устройство нагревается во время зарядки.

Доступность в крупных сетевых магазинах: Некоторые эксперты полагают, что, как только iPhone 15 Pro Max станет доступен в крупных сетевых магазинах по более разумным ценам, продажи могут увеличиться. В настоящее время высокие цены являются существенным сдерживающим фактором.

Эстетические проблемы: Сообщается, что новый iPhone оставляет следы отпечатков пальцев на корпусе, что можно рассматривать как эстетическую проблему.

Таким образом, высокая цена, ограниченная доступность приложений и опасения по поводу долговечности и функциональности привели к неоднозначной реакции на iPhone 15 Pro Max в России. Некоторые потенциальные покупатели, возможно, ждут, когда устройство станет доступно по более доступным ценам, в то время как другие могут рассмотреть альтернативные варианты.

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10 причин ПРОТИВ покупки iPhone 15 Pro Max