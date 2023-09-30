Россияне рассказали, почему неохотно покупают новый iPhone 15

Новый iPhone 15 Pro Max вызвал неоднозначную реакцию потенциальных покупателей и экспертов в России. Некоторые из проблем и критических замечаний включают:
Недостаток инноваций: Многие люди считают, что новая модель не предлагает значительных прорывных инноваций по сравнению с ее предшественницами. Единственными заметными изменениями являются переход на USB-C и титановый корпус. Некоторые утверждают, что эти изменения не оправдывают существенного повышения цен.
Высокая цена: Цена iPhone 15 Pro Max вызывает серьезную озабоченность у потенциальных покупателей. При стартовой цене в 130 000 рублей и даже выше для премиальных конфигураций многим потребителям это кажется непомерно дорогим.
Ограничения Appstore: Некоторые пользователи выразили обеспокоенность по поводу ограниченной доступности приложений в App Store для нового iPhone. Это ограничение может быть сдерживающим фактором для тех, кто полагается на конкретные приложения для выполнения своих повседневных задач.
Отключение Apple Pay: Сообщения об отключении Apple Pay на новом iPhone также вызвали обеспокоенность у потенциальных покупателей. Эта функция широко используется для бесконтактных платежей и многими считается важной.
Проблемы с долговечностью: Есть сообщения, предполагающие, что титановый корпус iPhone 15 Pro Max может быть менее прочным, чем корпус из нержавеющей стали, использовавшийся в предыдущей серии. Кроме того, поступали жалобы на то, что устройство нагревается во время зарядки.
Доступность в крупных сетевых магазинах: Некоторые эксперты полагают, что, как только iPhone 15 Pro Max станет доступен в крупных сетевых магазинах по более разумным ценам, продажи могут увеличиться. В настоящее время высокие цены являются существенным сдерживающим фактором.
Эстетические проблемы: Сообщается, что новый iPhone оставляет следы отпечатков пальцев на корпусе, что можно рассматривать как эстетическую проблему.
Таким образом, высокая цена, ограниченная доступность приложений и опасения по поводу долговечности и функциональности привели к неоднозначной реакции на iPhone 15 Pro Max в России. Некоторые потенциальные покупатели, возможно, ждут, когда устройство станет доступно по более доступным ценам, в то время как другие могут рассмотреть альтернативные варианты.
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