Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Екатеринбурге учителям запретили общаться с родителями учеников в WhatsApp и Telegram
Учителям в Екатеринбурге запретили использовать WhatsApp и Telegram для общения с родителями
Эффективные стратегии накопления: советы экономиста
Россиянам объяснили, как правильно ставить свечки в православном храме
Дерматолог Кандинская предупреждает о рисках заражения при использовании секс-игрушек
Максим Кадаков прокомментировал старт продажа автомобилей Лада онлайн
Врачи объяснили, как понять, сколько осталось жить человеку: об этом говорят болезни сердца
"Царьград": сюрприз для ВСУ — 10 тысяч "вагнеров" едут под Артёмовск
На Урале фельдшер умер после ошибочного диагноза коллег: что решил суд

Россияне рассказали, почему неохотно покупают новый iPhone 15

2:40
Общество

Новый iPhone 15 Pro Max вызвал неоднозначную реакцию потенциальных покупателей и экспертов в России. Некоторые из проблем и критических замечаний включают:

Россияне рассказали, почему неохотно покупают новый iPhone 15
Фото: "Apple Inc." by marcopako  is licensed under CC BY-SA 2.0.

Недостаток инноваций: Многие люди считают, что новая модель не предлагает значительных прорывных инноваций по сравнению с ее предшественницами. Единственными заметными изменениями являются переход на USB-C и титановый корпус. Некоторые утверждают, что эти изменения не оправдывают существенного повышения цен.

Высокая цена: Цена iPhone 15 Pro Max вызывает серьезную озабоченность у потенциальных покупателей. При стартовой цене в 130 000 рублей и даже выше для премиальных конфигураций многим потребителям это кажется непомерно дорогим.

Ограничения Appstore: Некоторые пользователи выразили обеспокоенность по поводу ограниченной доступности приложений в App Store для нового iPhone. Это ограничение может быть сдерживающим фактором для тех, кто полагается на конкретные приложения для выполнения своих повседневных задач.

Отключение Apple Pay: Сообщения об отключении Apple Pay на новом iPhone также вызвали обеспокоенность у потенциальных покупателей. Эта функция широко используется для бесконтактных платежей и многими считается важной.

Проблемы с долговечностью: Есть сообщения, предполагающие, что титановый корпус iPhone 15 Pro Max может быть менее прочным, чем корпус из нержавеющей стали, использовавшийся в предыдущей серии. Кроме того, поступали жалобы на то, что устройство нагревается во время зарядки.

Доступность в крупных сетевых магазинах: Некоторые эксперты полагают, что, как только iPhone 15 Pro Max станет доступен в крупных сетевых магазинах по более разумным ценам, продажи могут увеличиться. В настоящее время высокие цены являются существенным сдерживающим фактором.

Эстетические проблемы: Сообщается, что новый iPhone оставляет следы отпечатков пальцев на корпусе, что можно рассматривать как эстетическую проблему.

Таким образом, высокая цена, ограниченная доступность приложений и опасения по поводу долговечности и функциональности привели к неоднозначной реакции на iPhone 15 Pro Max в России. Некоторые потенциальные покупатели, возможно, ждут, когда устройство станет доступно по более доступным ценам, в то время как другие могут рассмотреть альтернативные варианты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

10 причин ПРОТИВ покупки iPhone 15 Pro Max
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Варнава показала нового мужа, с которым познакомилась на съёмках

Актриса Екатерина Варнава пришла на премьеру сериала "Безбашенная", которая состоялась в Москве 28 сентября, с экранным мужем — актёром Юрием Чурсиным.

Екатерина Варнава показала нового мужа, с которым сблизилась на съёмках
Британские врачи назвали опасный симптом, возникающий за пару лет до агрессивного рака
Назван опасный симптом, возникающий за пару лет до агрессивного рака
Стало ясно, на что надеется Запад, строя военные заводы на Украине
Россия нанесёт ядерные удары по объектам США и Британии
Словакия после выборов может стать другом России Андрей Николаев Пётр Еропкин: русский архитектор сложил голову на плахе Сергей Лебедев Пещерный русофоб: австрийский политик хочет расчленить Россию Александр Артамонов
Ужасный манёвр ВСУ на фронте приблизит победу России — NYT
Украинские военные застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен — Марочко
Польские аналитики раскрыли планы по сдерживанию России
Польские аналитики раскрыли планы по сдерживанию России
Последние материалы
В Екатеринбурге учителям запретили общаться с родителями учеников в WhatsApp и Telegram
Учителям в Екатеринбурге запретили использовать WhatsApp и Telegram для общения с родителями
Россияне рассказали, почему неохотно покупают новый iPhone 15
Эффективные стратегии накопления: советы экономиста
Россиянам объяснили, как правильно ставить свечки в православном храме
Дерматолог Кандинская предупреждает о рисках заражения при использовании секс-игрушек
Максим Кадаков прокомментировал старт продажа автомобилей Лада онлайн
Врачи объяснили, как понять, сколько осталось жить человеку: об этом говорят болезни сердца
"Царьград": сюрприз для ВСУ — 10 тысяч "вагнеров" едут под Артёмовск
На Урале фельдшер умер после ошибочного диагноза коллег: что решил суд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников