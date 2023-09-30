Учителям в Екатеринбурге запретили использовать WhatsApp и Telegram для общения с родителями

1:25 Your browser does not support the audio element. Общество

В Екатеринбурге введен запрет на использование мессенджеров WhatsApp и Telegram учителями для общения с родителями учащихся. Это решение было принято с целью перевести общение школ на российские платформы, такие как "ВКонтакте" и "Сферум". Пока родителям предлагается вести контакт с учителями через традиционные бумажные дневники.

Фото: Wikipedia

Представители министерства образования и молодежной политики Свердловской области подчеркнули, что официальное общение между учителями и родителями учащихся будет переведено на другие платформы в соответствии с решением Минпросвещения и Минцифры. Однако запрет на личное общение не вводится.

Ранее WhatsApp предоставил доступ к каналам для пользователей из более чем 150 стран, и множество организаций, спортивных команд и других сообществ уже начали создавать свои каналы.

Глава комитета Государственной Думы по информполитике Александр Хинштейн выразил опасения относительно возможности блокировки WhatsApp в России, если в приложении появится функция создания русскоязычных каналов. Тем не менее, первый замглавы комитета по информполитике Госдумы, Антон Горелкин, заявил, что WhatsApp не введет эту функцию в России, чтобы избежать блокировки мессенджера на территории страны.

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