Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Екатеринбурге учителям запретили общаться с родителями учеников в WhatsApp и Telegram
Россияне рассказали, почему неохотно покупают новый iPhone 15
Эффективные стратегии накопления: советы экономиста
Россиянам объяснили, как правильно ставить свечки в православном храме
Дерматолог Кандинская предупреждает о рисках заражения при использовании секс-игрушек
Максим Кадаков прокомментировал старт продажа автомобилей Лада онлайн
Врачи объяснили, как понять, сколько осталось жить человеку: об этом говорят болезни сердца
"Царьград": сюрприз для ВСУ — 10 тысяч "вагнеров" едут под Артёмовск
На Урале фельдшер умер после ошибочного диагноза коллег: что решил суд

Учителям в Екатеринбурге запретили использовать WhatsApp и Telegram для общения с родителями

1:25
Общество

В Екатеринбурге введен запрет на использование мессенджеров WhatsApp и Telegram учителями для общения с родителями учащихся. Это решение было принято с целью перевести общение школ на российские платформы, такие как "ВКонтакте" и "Сферум". Пока родителям предлагается вести контакт с учителями через традиционные бумажные дневники.

Учителям в Екатеринбурге запретили использовать WhatsApp и Telegram для общения с родителями
Фото: Wikipedia

Представители министерства образования и молодежной политики Свердловской области подчеркнули, что официальное общение между учителями и родителями учащихся будет переведено на другие платформы в соответствии с решением Минпросвещения и Минцифры. Однако запрет на личное общение не вводится.

Ранее WhatsApp предоставил доступ к каналам для пользователей из более чем 150 стран, и множество организаций, спортивных команд и других сообществ уже начали создавать свои каналы.

Глава комитета Государственной Думы по информполитике Александр Хинштейн выразил опасения относительно возможности блокировки WhatsApp в России, если в приложении появится функция создания русскоязычных каналов. Тем не менее, первый замглавы комитета по информполитике Госдумы, Антон Горелкин, заявил, что WhatsApp не введет эту функцию в России, чтобы избежать блокировки мессенджера на территории страны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Массовое увольнение учителей в школе Екатеринбурга
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Варнава показала нового мужа, с которым познакомилась на съёмках

Актриса Екатерина Варнава пришла на премьеру сериала "Безбашенная", которая состоялась в Москве 28 сентября, с экранным мужем — актёром Юрием Чурсиным.

Екатерина Варнава показала нового мужа, с которым сблизилась на съёмках
Британские врачи назвали опасный симптом, возникающий за пару лет до агрессивного рака
Назван опасный симптом, возникающий за пару лет до агрессивного рака
Стало ясно, на что надеется Запад, строя военные заводы на Украине
Россия нанесёт ядерные удары по объектам США и Британии
Словакия после выборов может стать другом России Андрей Николаев Пётр Еропкин: русский архитектор сложил голову на плахе Сергей Лебедев Пещерный русофоб: австрийский политик хочет расчленить Россию Александр Артамонов
Ужасный манёвр ВСУ на фронте приблизит победу России — NYT
Украинские военные застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен — Марочко
Польские аналитики раскрыли планы по сдерживанию России
Польские аналитики раскрыли планы по сдерживанию России
Последние материалы
"Царьград": сюрприз для ВСУ — 10 тысяч "вагнеров" едут под Артёмовск
На Урале фельдшер умер после ошибочного диагноза коллег: что решил суд
Билан выгнал из проекта "Голос. Уже не дети" легендарную Алису Кожикину
NYT: госпиталь Пентагона в Германии тайно принял раненных на Украине наёмников из США
Минобороны: РСЗО "Ураган" ВСУ пыталась совершить теракт по объектам на территории РФ
Спикер Рады наградил орденом сатаниста, "отпевшего" УПЦ
ФОМС впервые оценил численность населения в новых регионах
Салливан назвал Блинкена хулиганом
Шведский боксёр отказался пожать руку российскому спортсмену Мурату Гассиеву
Михаил Мишустин освободил Замглавы Минцифры от должности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников