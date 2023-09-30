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На Урале фельдшер умер после ошибочного диагноза коллег: что решил суд

Общество

Суд в Каменске-Уральском вынес решение по гражданскому делу о смерти 64-летнего фельдшера Павла Краснощёкова. Иск к больнице подала вдова. Об этом этом пишет портал Е1.RU.

На Урале фельдшер умер после ошибочного диагноза коллег: что решил суд
Фото: https://tomiks33.ru

Издание напомнило, что медик болел дольше трёх месяцев, и всё это время коллеги ставили ему один и тот же диагноз — ОРВИ. Внешне симптомы напоминали вирусную инфекцию. При этом врачей не настораживало то, что ни антибиотики, ни противовирусные препараты не помогали.

А на последнем приёме старший терапевт начал стыдить мужчину при жене за постоянные больничные, назвал бездельником и симулянтом и выгнал из кабинета. Через два дня Краснощёков умер от инфаркта, потеряв сознание в прямо в поликлинике.

После смерти выяснилось, что у фельдшера было тяжёлое заболевание — инфекционный эндокардит.

На недостатки в лечении указали судебно-медицинские эксперты, отметив их связь с прогрессированием заболевания. Однако причинно-следственной связи между гибелью Павла Александровича и плохой диагностикой не установлено.

По решению суда вдове должны выплатить 800 тысяч рублей компенсации морального вреда.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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