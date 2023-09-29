ФОМС впервые оценил численность населения в новых регионах

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Прогноз численности населения в новых регионах России к 1 января 2024 года составил 3,2 миллиона человек, согласно информации, представленной в проекте бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Фото: Wikipedia

На 12 сентября уже было выдано 2 827 429 российских паспортов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Еще 400 тысяч паспортов планируется выдать жителям до конца текущего года.

В августе вице-премьер России Татьяна Голикова объявила, что в первые полгода 2023 года уровень рождаемости в стране снизился на 2,3 процента. В 2022 году численность населения России уменьшилась более чем на 550 тысяч человек.

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