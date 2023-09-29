Михаил Мишустин освободил Замглавы Минцифры от должности

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Заместителя министра цифрового развития Дмитрия Кима, который ранее занимался разработкой госполитики в области электросвязи, освободили от должности. Это решение было принято премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Фото: Openverse

В соответствующем документе, опубликованном на правовом портале, говорится:

"Освободить Кима Дмитрия Матвеевича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по его просьбе".

В его период руководства были приняты меры по поддержке телеком-отрасли, а также была разработана стратегия развития связи до 2035 года. Ким проработал в Министерстве с 2021 года, а до этого, около десяти лет, занимал разные должности в государственной компании "Ростелеком".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Один день сотрудника Минцифры