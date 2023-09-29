В Санкт-Петербурге была опровергнута информация о наличии очередей в военкоматы

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Военный комиссар города Санкт-Петербурга Марат Урмансов опроверг информацию о якобы возникших очередях в военкоматы.

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"Информация о якобы образовавшихся очередях из числа сотрудников организаций и предприятий, ответственных за воинский учет, в военкоматы города Санкт-Петербурга не соответствует действительности", - сообщил Урмансов.

Урмансов подчеркнул, что военкоматы функционируют с понедельника по пятницу, и 1 октября не является крайним сроком для предоставления информации о гражданах, подлежащих воинскому учету. Он заверил, что все организации успеют своевременно представить списки в военные комиссариаты, и сотрудники военкоматов готовы предоставить необходимую помощь представителям предприятий в этом процессе, сообщает ТАСС.

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