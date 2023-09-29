Петербургский военком опроверг информацию об очередях в городские военкоматы

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Военный комиссар города Санкт-Петербурга, полковник Марат Урмансов, опроверг информацию о якобы возникших очередях из сотрудников организаций, ответственных за воинский учет, в военкоматы города. Он подчеркнул, что эта информация не соответствует реальности. В своем заявлении полковник Урмансов подчеркнул, что военкоматы регулярно работают с понедельника по пятницу в обычном режиме в течение полного рабочего дня.

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Отметив, что 1 октября не является крайней датой для предоставления данных о гражданах, подлежащих воинскому учету и работающих на предприятиях, комиссар заверил, что все организации успеют своевременно предоставить списки в военкоматы.

"Сотрудники военкоматов оказывают в этом представителям предприятий всю необходимую помощь", — сказал Урмансов.

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