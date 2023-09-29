Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в 2024 году после индексации на 7,5% может достигнуть 23 405 рублей, сообщает пресс-служба Министерства труда России журналистам.
Представители Минтруда также подчеркнули, что в общей сложности Соцфонд планирует выделить более 16 трлн рублей на выплаты страховых пенсий, пособий и социальную поддержку.
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