Средний размер пенсии в 2024 году достигнет 23 405 рублей

0:31 Your browser does not support the audio element. Общество

Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в 2024 году после индексации на 7,5% может достигнуть 23 405 рублей, сообщает пресс-служба Министерства труда России журналистам.

Фото: Openverse

Представители Минтруда также подчеркнули, что в общей сложности Соцфонд планирует выделить более 16 трлн рублей на выплаты страховых пенсий, пособий и социальную поддержку.

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