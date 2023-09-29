В Калининградской области российские пограничники устроили выступление прямо на границе с Польшей, представив небольшой концерт своих творческих способностей, сообщает EADaily.
Видеозапись была опубликована в телеграм-канале "Мобильный репортёр". На ней видно, как четыре пограничника, одетых в форму, исполняют известную песню Олега Газманова "Россия - в этом слове огонь и сила" (стоит отметить, что сам Олег Газманов является уроженцем Калининграда).
Этот импровизированный "концерт" проходил у озера Красного, недалеко от пограничного перехода "Гусев - Голдап". На противоположном берегу находится территория Польши, и, безусловно, польские пограничники смогли услышать слова из этой песни. Вот некоторые из них:
Так было в России с далёких времён,
Чем выше давление, тем крепче бетон.
И если опасность державе грозит,
Становится Родина, как монолит.
С начала российской операции по денацификации Украины переход "Гусев-Голдап" был закрыт по инициативе Варшавы. На польской стороне границы были установлены бетонные блоки и противотанковые преграды. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал такие меры "предупредительными действиями для обеспечения безопасности в рамках оборонной стратегии страны".
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