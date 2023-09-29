В Екатеринбурге учителям запретили родительские чаты в WhatsApp* и Telegram

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

В Екатеринбурге было принято решение о запрете использования мессенджеров WhatsApp* и Telegram для общения учителей с родителями школьников.

Фото: openverse.org

Согласно информации издания e1. ru, родители школьников из Екатеринбурга начали получать уведомления от классных руководителей о том, что с 1 октября общение с учителями через WhatsApp и Telegram будет прекращено. Вместо этого им предлагают использовать бумажный дневник для общения с педагогами.

Это решение было принято с целью перевода школьного общения на отечественные платформы, разработанные компаниями "ВКонтакте" и "Сферум".

*Приложение WhatsApp принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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