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Погребняков: эффективность нового российского препарата от рака достигает 100%

1:21
Общество

В России разработан новый местный препарат для борьбы с онкологическими заболеваниями с использованием световой терапии. Согласно заявлению главного врача по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения интервенционной радиологии НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н. Н.Блохина" Минздрава России, доктора медицинских наук Игоря Погребнякова, данный препарат может быть применен при лечении опухолей в области желудочно-кишечного тракта, желчных протоков, мочеполовой системы, верхних дыхательных путей и на коже. В некоторых случаях его эффективность может достигать 90-100%.

Погребняков: эффективность нового российского препарата от рака достигает 100%
Фото: https://search.creativecommons.org/

"Препарат может применяться при лечении пациентов с различными видами опухолей ЖКТ, желчных протоков, мочеполовой системы, верхних дыхательных путей и кожи. При определенных стадиях заболевания при соблюдении всех показаний к применению эффективность может достигать 90-100%", — сказал Погребняков.

Единственным абсолютным противопоказанием для использования препарата является порфириновая болезнь, которая, по словам Погребнякова, редко встречается в России.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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