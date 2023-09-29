Шульга: банда Зеленского убедила последних сомневающихся в необходимости СВО

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

Киевская "компашка Зеленского" ничего позитивного делать не умеет.

Фото: https://t.me/stranaua

Все потраченные на полуостров Крым дорогостоящие ракеты успеха не приносят. И всё больше до сих пор сомневающихся (которых было немного) окончательно убедились в необходимости спецоперации, глядя на безумства киевской власти.

Об этом сообщил профессор кафедры МОиГС СИУ РАНХиГС, доктор исторических наук Даниил Шульга.

"Никто не делает так много для изменения взгляда, в том числе россиян, на СВО, как сами украинцы. Ну и на Западе история с этим "гунькой", которого приволокли в канадский парламент в палату, что закончилось отставкой спикера в итоге. Никто так не обнажает всю сущность постмайданного режима, как сама украинская "влада", — в эфире "Крым 24" сказал эксперт.

Эти пиар-акции по остеклению Москва-сити или прилёты с поджогом лесополосы в Верхнесадовом или даже более-менее, с их точки зрения удачного попадания в штаб ЧФР, с военной точки зрения не срабатывают.

Те же москвичи, волгоградцы или крымчане по крайней мере уж больше любить украинский режим от этого не начинают. Это попытка делать клоунское шоу, а больше ничего другого "компуха Зели" и не умеет. Ну, ещё воровать на армии, подытожил Шульга.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.