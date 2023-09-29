На охрану тюменского губернатора выделено 79 млн рублей

1:29 Your browser does not support the audio element. Общество

На обеспечение безопасности резиденции губернатора Тюменской области и государственных зданий будут выделены средства в размере 79 миллионов рублей, сообщает nashgorod.ru.

Фото: 1MI

Согласно информации, опубликованной на сайте Госзакупок, были утверждены два отдельных лота: № 0167200003423006645 и № 0167200003423006646. Сумма в 14 миллионов рублей предусмотрена для обеспечения безопасности резиденции, находящейся по адресу 25-й Октября, 13.

Сотрудники охраны будут оснащены огнестрельным оружием и специальной формой, при этом каждый из них должен успешно пройти обязательное медицинское обследование.

Также под охраной будут находиться государственные здания, расположенные на следующих улицах: Сакко, Советская, Малыгина, Володарского и Водопроводной. Всего на обеспечение безопасности данных объектов будет потрачено 65 миллионов рублей.

Согласно предыдущей информации, опубликованной в "Нашем городе", в 2022 году обеспечение безопасности государственных зданий в центре Тюмени обошлось в 59 миллионов рублей.

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