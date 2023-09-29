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Учёный предложил повторить ядерные испытания: США сразу станут сговорчивее

2:58
Общество

Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук предложил возобновить проведение ядерных испытаний на архипелаге Новая Земля. Ковальчук, беседуя с журналистами, обосновал необходимость такого шага изменениями в геополитической обстановке и предложил корректировку стратегии ядерного сдерживания, начиная с восстановления испытаний у берегов Северного Ледовитого океана.

Учёный предложил повторить ядерные испытания: США сразу станут сговорчивее
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Президент Курчатовского института считает актуальным повторение опыта Советского Союза 1961 года, связанного с проведением испытаний термоядерной бомбы "Царь". По его мнению, мощность этого взрыва, превышающего 50 мегатонн, мгновенно заставила бы американских представителей приступить к переговорам. Ковальчук утверждает, что подобная ситуация повторяется в настоящий момент, и проведение испытаний на Новой Земле, даже однократно, способно вернуть все на свои места.

Концерн "Росатом" представил отрывки из документального фильма, посвященного самому крупному ядерному взрыву в истории человечества.

Необходимо отметить, что информация о взрыве "Царь-бомбы" была секретной и стала общедоступной лишь в августе 2020 года. В честь 75-летия российской ядерной промышленности госкорпорация опубликовала видеоролик продолжительностью 40 минут, посвященный испытаниям мощнейшего ядерного оружия в истории.

Из рассекреченных данных следует, что вес испытанной в СССР ядерной бомбы РДС-220 составлял 27 тонн, длина — 8 метров, диаметр — 2 метра. Ее мощность превосходила мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму, в 3,333 раза, и оказалась значительно разрушительнее самой крупной водородной бомбы, испытанной в США.

Взрыв "Царь-бомбы" произошел 30 октября 1961 года на острове Северный, расположенном в Северном Ледовитом океане. Последствия этого взрыва были колоссальными, с формированием огненного шара диаметром 8 километров, видимого на тысячи километров. Результатом были тяжелые повреждения бомбардировщика, находившегося в 120 километрах от эпицентра, из-за сильной ударной волны. Воздушный поток заряженных частиц продолжался многие годы, отравляя жителей по всему миру.

Этот взрыв привел к повышенной радиоактивности в ледниках Новой Земли и увеличению числа генных мутаций среди жителей Северного полушария. В настоящее время в России введен мораторий на проведение ядерных испытательных взрывов, практиковавшихся с 1954 по 1990 год, сообщает newizv.ru.

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Царь-бомба АН602 | Рассекреченные кадры взрыва водородной бомбы мощностью 50 млн тонн
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
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