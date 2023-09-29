Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что они будут соблюдать антироссийские санкции, но тут же поспешил заверить, что республика "не является "Анти-Россией".
И это на фоне процветающей в этой стране русофобии.
Существует две версии происходящего, подчёркивает политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла.
"Лучший вариант: Токаев работает в интересах западных партнёров. Почему? Токаев хочет усидеть на всех стульях сразу. Он, по-видимому, не понимает, кто победит. И не понимает, что в связи с этой победой случится с Казахстаном. И старается сделать для своей страны что-то хорошее. Обеспечить некое мирное будущее. А для этого старается усидеть на всех стульях сразу", — отметил эксперт.
Худшим вариантом он назвал то, что Токаев является продуктом 35-летней западной пропаганды, который не верит в победу РФ, и действует, исходя из "понимания неизбежности нашего поражения".
Поэтому отношения с Казахстаном требуют серьёзного переосмысления, подытожил Перла.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.