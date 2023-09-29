"Царьград": Казахстан вонзил нож в спину России — плохая и очень плохая версии

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что они будут соблюдать антироссийские санкции, но тут же поспешил заверить, что республика "не является "Анти-Россией".

Фото: https://www.gov.kz/

И это на фоне процветающей в этой стране русофобии.

Существует две версии происходящего, подчёркивает политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла.

"Лучший вариант: Токаев работает в интересах западных партнёров. Почему? Токаев хочет усидеть на всех стульях сразу. Он, по-видимому, не понимает, кто победит. И не понимает, что в связи с этой победой случится с Казахстаном. И старается сделать для своей страны что-то хорошее. Обеспечить некое мирное будущее. А для этого старается усидеть на всех стульях сразу", — отметил эксперт.

Худшим вариантом он назвал то, что Токаев является продуктом 35-летней западной пропаганды, который не верит в победу РФ, и действует, исходя из "понимания неизбежности нашего поражения".

Поэтому отношения с Казахстаном требуют серьёзного переосмысления, подытожил Перла.

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