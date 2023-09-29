Аналитик Андриевская призвала не отказываться от лекарств в пользу соцвыплат

2:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Отказ от получения набора социальных услуг (НСУ) в пользу ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) оправдан лишь в случае, когда необходимая сумма на медикаменты или транспорт для вас меньше, чем предоставляет государство. Такую позицию высказала директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса "Выберу.ру" Ирина Андриевская, ссылаясь на информацию, представленную на URA. RU.

Фото: https://search.creativecommons.org/

"Право на единые денежные компенсации или получение услуг в натуральном виде имеют инвалиды всех групп, включая детей, участники и ветераны ВОВ и боевых действий, блокадники, жители осажденного Севастополя и Сталинграда, чернобыльцы и приравненные к ним лица. Любой гражданин из этих групп федеральных льготников может самостоятельно выбрать, в какой форме получать помощь государства — в денежной или в натуральной. Определившись, нужно подать заявление в Соцфонд до 1 октября 2023 года. Тогда выбранный вариант компенсаций можно будет получать с 1 января 2024 года", — сказала Ирина Андриевская.

Набор социальных услуг включает в себя

рецептурные лекарства и медицинские изделия (в эквиваленте 1 132 рублей 03 копеек),

санаторно-курортное лечение (в эквиваленте 175 рублей 12 копеек)

проезд к месту лечения и обратно на пригородных электричках и междугороднем транспорте (в эквиваленте 162 рубля 59 копеек).

"В денежную компенсацию можно перевести как все льготы НСУ, так и отдельные из них. Самая большая выплата предусмотрена за лекарства — 1 132 рубля в месяц. Если вы тратите в месяц больше, покупая назначенные препараты, то не стоит заменять лекарства на выплаты. Это невыгодно. Отказаться от лекарств в пользу выплат вы сможете в любой момент, тем более, если тратите на них меньше установленного государством лимита", — отметила финансовый аналитик.

Заявление о возобновлении получения социальных услуг или изменении выбора формы помощи должно быть подано до 1 октября. Отмечено, что каждый год не требуется подтверждение выбора, но если заявление не будет подано к указанной дате, действующий порядок сохранится. Ирина Андриевская заключила, что с 1 января размер ежемесячной денежной выплаты традиционно будет скорректирован в соответствии с уровнем инфляции.

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