Отказ от получения набора социальных услуг (НСУ) в пользу ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) оправдан лишь в случае, когда необходимая сумма на медикаменты или транспорт для вас меньше, чем предоставляет государство. Такую позицию высказала директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса "Выберу.ру" Ирина Андриевская, ссылаясь на информацию, представленную на URA. RU.
"Право на единые денежные компенсации или получение услуг в натуральном виде имеют инвалиды всех групп, включая детей, участники и ветераны ВОВ и боевых действий, блокадники, жители осажденного Севастополя и Сталинграда, чернобыльцы и приравненные к ним лица. Любой гражданин из этих групп федеральных льготников может самостоятельно выбрать, в какой форме получать помощь государства — в денежной или в натуральной. Определившись, нужно подать заявление в Соцфонд до 1 октября 2023 года. Тогда выбранный вариант компенсаций можно будет получать с 1 января 2024 года", — сказала Ирина Андриевская.
Набор социальных услуг включает в себя
"В денежную компенсацию можно перевести как все льготы НСУ, так и отдельные из них. Самая большая выплата предусмотрена за лекарства — 1 132 рубля в месяц. Если вы тратите в месяц больше, покупая назначенные препараты, то не стоит заменять лекарства на выплаты. Это невыгодно. Отказаться от лекарств в пользу выплат вы сможете в любой момент, тем более, если тратите на них меньше установленного государством лимита", — отметила финансовый аналитик.
Заявление о возобновлении получения социальных услуг или изменении выбора формы помощи должно быть подано до 1 октября. Отмечено, что каждый год не требуется подтверждение выбора, но если заявление не будет подано к указанной дате, действующий порядок сохранится. Ирина Андриевская заключила, что с 1 января размер ежемесячной денежной выплаты традиционно будет скорректирован в соответствии с уровнем инфляции.
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