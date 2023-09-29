В Новосибирске выставили портрет Ленина за 5 млн рублей

Житель Новосибирска выставил на продажу черно-белый портрет Владимира Ленина за пять миллионов рублей. Объявление с таким содержанием появилось на одном из сайтов с бесплатными объявлениями. Портрет выполнен в монохромном стиле на фрагменте железа и, вероятно, не обладает выдающейся художественной ценностью.
Продавец в объявлении отметил историческую значимость Ленина и выразил мнение, что предложенная цена вполне адекватна. Он признался журналистам, что нашел портрет среди мусора. Владимир Ленин, лидер Октябрьской революции 1917 года, стал первым руководителем нового государства, сообщает Сиб.фм.
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