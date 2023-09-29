В военкоматах Петербурга заметили многочасовые очереди

1:32 Your browser does not support the audio element. Общество

В военных комиссариатах Санкт-Петербурга наблюдаются длинные очереди, ожидание в которых может занять несколько часов, сообщает газета "Фонтанка". Согласно материалу, ажиотаж в этих местах начался 25 сентября, охватывая тогда лишь три района города, как подчеркнули авторы статьи.

Фото: Midjouney and GPT: Мужчина получил на телефон повестку на мобилизацию

По данным издания, многие из тех, кто стоит в очереди, представляют собой сотрудников отделов кадров различных компаний. Они выстаивают свою очередь, чтобы предоставить военкоматам информацию о своих коллегах.

Согласно словам читателей газеты, военкоматы часто не справляются с увеличенной нагрузкой. Одна из собеседниц отметила, что очередь в военном учреждении Кировского района продвинулась всего на пять человек за час.

Также было отмечено, что многие компании решили зарегистрироваться из-за возможных штрафов. С 1 октября 2023 года вступают в силу поправки к Кодексу об административных правонарушениях, согласно которым юридическим лицам грозит штраф до 500 тыс. рублей за неявку работника, получившего повестку, в военкомат.

Сотрудница одной из компаний, стоящая в очереди в Центральном районе, поделилась, что их фирма пытается зарегистрироваться как юридическое лицо в течение месяца безрезультатно. Кроме того, газета также сообщила о похожей ситуации в Выборском районе.

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