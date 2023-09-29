Минобороны рассказало о росте числа россиян, решивших добровольно пойти на службу по контракту в ВС РФ

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

На брифинге контр-адмирал замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых сил Российской Федерации Владимир Цимлянский объявил, что наблюдается значительный рост числа граждан, принявших решение добровольно поступить на военную службу по контракту в ВС РФ.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

"Для их своевременного оформления Министерством обороны Российской Федерации расширена сеть пунктов отбора граждан на военную службу по контракту и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами", — отметил контр-адмирал.

Контр-адмирал также отметил, что процесс набора на военную службу по контракту продолжается в сотрудничестве с органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

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