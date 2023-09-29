На брифинге контр-адмирал замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых сил Российской Федерации Владимир Цимлянский объявил, что наблюдается значительный рост числа граждан, принявших решение добровольно поступить на военную службу по контракту в ВС РФ.
"Для их своевременного оформления Министерством обороны Российской Федерации расширена сеть пунктов отбора граждан на военную службу по контракту и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами", — отметил контр-адмирал.
Контр-адмирал также отметил, что процесс набора на военную службу по контракту продолжается в сотрудничестве с органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.