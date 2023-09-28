Глава Минздрава Мурашко заявил о подъеме заболеваемости ковидом в России

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Специалисты отмечают увеличение заболеваемости COVID-19 в России, однако количество случаев, требующих госпитализации, остается небольшим. Эту информацию предоставил министр здравоохранения России, Михаил Мурашко, в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1", сообщает ТАСС.

"На сегодня несколько инфекций, на которые бы мы хотели обратить внимание. <…> Конечно же, отмечается увеличение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, однако следует подчеркнуть, что ее течение не такое агрессивное. Количество госпитализаций остается невеликим". — сказал Мурашко.

Министр также подчеркнул необходимость осторожности для лиц, входящих в группы риска, и напомнил, что у них могут возникнуть осложнения.

"И, конечно же, циркулируют различные респираторные вирусы. Сегодняшний момент — наилучшее время для проведения вакцинации перед наступлением сезона гриппа. Поэтому мы внимательно следим за ситуацией". — отметил он.

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